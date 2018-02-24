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Шведские изобретатели создали программу, которая имитирует голос умершего

Шведские изобретатели создали программу, которая имитирует голос умершего

Шведские изобретатели создали программу, которая имитирует голос умершего. Об этом сообщает издание Dagen.

“Первоначально мы создали речевую программу, которая отвечает на вопросы наших клиентов по поводу организации похорон”, – заявила изданию Шарлотта Руниус (Charlotte Runius), директор сети стокгольмских похоронных бюро. Впоследствии появилась идея создать “электронную копию человека”. Речь идет о специальной программе, которая будет имитировать голос усопшего. Согласно задумке, она сможет отвечать на различные бытовые вопросы, однако не сможет рассказать ни о чем принципиально новом, например о новинках кинематографа. На данном этапе не предусмотрена система обновления базы данных. Между тем шведских специалистов сложно обвинить в отсутствии амбиций: согласно планам, программа станет только первым этапом реализации проекта.

В дальнейшем планируется разработка роботов, которые будут визуально похожи на умерших людей. Пока что весь проект находится на ранней стадии. Для первых работающих образцов похоронное агентство и группа программистов намерены найти десять добровольцев, голоса которых запишет и обработает специальная программа.

Очевидно, что только после анализа звучания голосов, воспроизведенных уже непосредственно ИИ, можно будет сделать вывод о жизнеспособности концепции. Несмотря на бурное развитие искусственного интеллекта, проблем на пути шведских специалистов может быть достаточно.

По материалам bigmir.net
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