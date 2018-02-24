Шведские изобретатели создали программу, которая имитирует голос умершего. Об этом сообщает издание Dagen.

“Первоначально мы создали речевую программу, которая отвечает на вопросы наших клиентов по поводу организации похорон”, – заявила изданию Шарлотта Руниус (Charlotte Runius), директор сети стокгольмских похоронных бюро. Впоследствии появилась идея создать “электронную копию человека”. Речь идет о специальной программе, которая будет имитировать голос усопшего. Согласно задумке, она сможет отвечать на различные бытовые вопросы, однако не сможет рассказать ни о чем принципиально новом, например о новинках кинематографа. На данном этапе не предусмотрена система обновления базы данных. Между тем шведских специалистов сложно обвинить в отсутствии амбиций: согласно планам, программа станет только первым этапом реализации проекта.

В дальнейшем планируется разработка роботов, которые будут визуально похожи на умерших людей. Пока что весь проект находится на ранней стадии. Для первых работающих образцов похоронное агентство и группа программистов намерены найти десять добровольцев, голоса которых запишет и обработает специальная программа.

Очевидно, что только после анализа звучания голосов, воспроизведенных уже непосредственно ИИ, можно будет сделать вывод о жизнеспособности концепции. Несмотря на бурное развитие искусственного интеллекта, проблем на пути шведских специалистов может быть достаточно.