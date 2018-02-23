Данилюк анонсировал новую стратегию развития ПриватБанка

В ближайшее время правительство должно утвердить стратегию развития государственного “ПриватБанка”.
Об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр финансов Александр Данилюк.
“Мы также разработали стратегию для “ПриватБанка”, которая будет в ближайшее время окончательно утверждена”, – заявил Данилюк.
По его словам, стратегия развития государственных банков предусматривает унификацию модели их управления и собственности. Предполагается, что акционером всех государственных банков будет Министерство финансов.
“Не должен отличаться, например, Укрэксимбанк от Ощадбанка – должен быть один акционер”, – добавил Данилюк. Напомним, на своем заседании в среду, 21 февраля Кабинет министров Украины обновил основы стратегического реформирования государственного банковского сектора. Кроме того, правительство одобрило развития государственного “Ощадбанка” на 2018-2022 годы.
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