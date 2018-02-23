Крупный мировой газовый трейдер зарегистрировался в Украине

Международная энергетическая компания Axpo Trading открыла свое представительство в Украине.

Об этом свидетельствуют данные Государственного реестра юридических лиц Украина, передает профильное издание enkorr.

Axpo Holding AG – энергетическая компания с операционным штабом в Швейцарии. Основной специализацией компании является производство и торговля электроэнергией. Одно из структурных подразделений холдинга компания Axpo Trading владеет электростанциями в Швейцарии, Франции, Германии, Италии и Испании. Ранее компания была известна как EGL AG и сменила название на Axpo Trading AG в сентябре 2012 года.

Компания Акспо Украина зарегистрирована в Киеве 20 февраля. Учредителями выступают швейцарская Axpo Trading и люксембургская Axpo International. Уставный капитал украинской дочерней компании составляет 28,9 млн грн. Директором назначен Глеб Тимофиюк. Основная специализация – торговля природным газом.

По данным Консалтинговой группы А-95, Axpo Trading – один из крупнейших поставщиков природного газа в Украину. Эта компания начала поставки в 2014 году. Первым покупателем ее ресурса был государственный Нафтогаз Украины, купивший около 33 млн куб. м ресурса.

В 2015 году круг украинских покупателей ресурса Axpo Trading расширился до 5 компаний, а суммарный объем сделок вырос до 360 млн куб. м. В 2016 году объем поставок в Украину превысил 1 млрд куб. м, а в 2017 г Axpo Trading стала вторым крупнейшим поставщиком газа в Украину с объемом 1,7 млрд куб. м. С Axpo Trading работают более 10 украинских импортеров.

Напомним, что в 2017 году свои представительства в Украине открыли международные трейдеры Trafigura, MET Holding, AOT Energy и DufEnergy. Вскоре после открытия офисов эти компании начали прямые поставки газа в Украину.