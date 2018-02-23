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Во Франции ужесточили операции с криптовалютами

Во Франции ужесточили операции с криптовалютами

Французский регулятор Autorite des Marches Financiers (AMF) посчитал, что финансовые продукты, в основе которых лежат криптовалюты, должны регулироваться как деривативы. Об этом пишет газета Financial Times, сообщает Сегодня.

Это означает, что онлайн-платформам потребуется разрешение, чтобы предложить инвесторам финансовые продукты, основанные на криптовалютах. Кроме того, они более не смогут рекламировать контракты на криптовалюты онлайн.

Тем временем, правовая классификация криптовалют сама по себе остается неоднозначной, глобальные регуляторы так и не дали четкого руководства, следует ли их считать активом, подобно, например, валютам, или же сырьевым товарам.

AMF пришел к заключению, что криптовалютные контракты с денежными расчетами должны классифицироваться как деривативы вне зависимости от того, как классифицируются юридически сами криптовалюты”, – говорится в сообщении регулятора.

Решение AMF может стать ориентиром для других регуляторов, оценивающих рынок криптовалют.

Регулирующие органы в ЕС ранее предупреждали о высоких рисках, сопутствующих торговле контрактами на криптовалюты.

Решение было принято из-за того, что криптовалюты могут быть использованы для финансирования терроризма или отмывания денег. К слову, схожего мнения придерживается украинская Киберполиция, которая требует или легализовать криптовалюты, или запретить их, но не поддерживать законодательный вакуум в этой сфере.

По материалам Сегодня
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