Во Франции ужесточили операции с криптовалютами

Французский регулятор Autorite des Marches Financiers (AMF) посчитал, что финансовые продукты, в основе которых лежат криптовалюты, должны регулироваться как деривативы. Об этом пишет газета Financial Times, сообщает Сегодня.
Это означает, что онлайн-платформам потребуется разрешение, чтобы предложить инвесторам финансовые продукты, основанные на криптовалютах. Кроме того, они более не смогут рекламировать контракты на криптовалюты онлайн.
Тем временем, правовая классификация криптовалют сама по себе остается неоднозначной, глобальные регуляторы так и не дали четкого руководства, следует ли их считать активом, подобно, например, валютам, или же сырьевым товарам.
“AMF пришел к заключению, что криптовалютные контракты с денежными расчетами должны классифицироваться как деривативы вне зависимости от того, как классифицируются юридически сами криптовалюты”, – говорится в сообщении регулятора.
Решение AMF может стать ориентиром для других регуляторов, оценивающих рынок криптовалют.
Регулирующие органы в ЕС ранее предупреждали о высоких рисках, сопутствующих торговле контрактами на криптовалюты.
Решение было принято из-за того, что криптовалюты могут быть использованы для финансирования терроризма или отмывания денег. К слову, схожего мнения придерживается украинская Киберполиция, которая требует или легализовать криптовалюты, или запретить их, но не поддерживать законодательный вакуум в этой сфере.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Нужно ли менять паспорта на ID-карты и сколько это стоит5 ч. назад - 3771 19
Укравтодор назвал стоимость проезда по первой платной дорогеВчера, 17:00 - 6022 19
"Газпром" признал поставки газа в АТО безвозмездными - СМИВчера, 16:30 - 2127 16
Украина и Россия договорились о допустимых объемах вылова рыбы в Азовском море6 ч. назад - 642 8
В киевском офисе крупной IT-компании прошел обыскВчера, 16:45 - 3104 8
УкрСиббанк и Ощадбанк предупредили клиентов о временном блокировании работы интернет-банкинговВчера, 20:15 - 7443 1
Укравтодор назвал стоимость проезда по первой платной дорогеВчера, 17:00 - 6022 19
Нужно ли менять паспорта на ID-карты и сколько это стоит5 ч. назад - 3771 19
В киевском офисе крупной IT-компании прошел обыскВчера, 16:45 - 3104 8
"Газпром" признал поставки газа в АТО безвозмездными - СМИВчера, 16:30 - 2127 16
В Испании состоялся первый в мире звонок в стандарте 5GВчера, 15:10 - 1270
Японская туристическая фирма предложила виртуальные полеты за границу20.02.2018, 15:10 - 1336 1
За полетом Tesla на Марс теперь можно следить онлайн19.02.2018, 15:10 - 5398
Ученые создали «живые» бинты для лечения ран и ожогов18.02.2018, 15:10 - 1340
Intel создала квантовый компьютер в два кубита на кремниевом чипе17.02.2018, 15:10 - 2997
Райффайзен Банк АвальОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Ризик для тисяч життів: експерт попередив про катастрофу...Обговорення статей
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!Ринок нерухомості
Идеи: портфельФондовий ринок
Криптовалюты , рынок криптовалютВалютний ринок