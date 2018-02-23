Нужно ли менять паспорта на ID-карты и сколько это стоит

В Главном управлении Государственной миграционной службы (ГМС) заверили, что срок действия паспорта-книжки не истечет в 2020 году. В планах есть проекты, связанные с полным переходом на ID-карточки, говорят в управлении, но никаких официальных распоряжений на данный момент не существует, пишет Realist.
Кроме того, руководители профильных министерств не раз упоминали, что полный переход на ID-карты должен произойти до 2020 года. Так, еще в 2015 году глава МВД Арсен Аваков писал в Facebook, что “законом Украины предусмотрен пятилетний переходный период”.
Есть и чисто практические плюсы: так, ID-карта позволяет пользоваться онлайн-режимом предоставления госуслуг. А большую часть сервисов власть обещает все-таки перевести в онлайн.
В целом главное преимущество ID-карты – безопасность, так как подделать ее практически невозможно. Также ID-паспортом намного удобнее пользоваться, чем бумажным, так как он меньше по размеру и намного износоустойчивее. Главный минус ID-карты — срок действия и связанные с ним расходы на получение нового.
Сейчас ID-карты выдают бесплатно лицам, достигшим 14 лет. Остальным придется заплатить около 10% от суммы минимальной зарплаты. Общая стоимость административного сбора по состоянию на 2018 год составляет 279 грн. Получение ID-карты по ускоренной процедуре – за 10 дней – обойдется в 366 грн.
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