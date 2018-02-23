Renault построит «умную» энергосистему на острове в Португалии

Аккумуляторы электрокаров смогут накапливать электронергию, когда предложение на электричество превышает спрос. А в часы пиковых нагрузок, напротив, отдавать сети неизрасходованный заряд. Кроме того, старые батареи от электромобилей компания Renault предлагает использовать в качестве систем хранения энергии в домах, на солнечных и ветровых электростанциях, пишет Engadget.
Renault собирается объединить свои электрические автомобили и системы хранения энергии в единую сеть, чтобы превратить португальский Порту-Санту в «умный электрический остров». На острове постоянно проживает около 5000 человек, и там уже установлены солнечные и ветровые электрогенераторы. Теперь французский автопроизводитель собирается электрифицировать автопарк и оснастить Порту-Санту системами хранения энергии, чтобы использование возобновляемых источников стало максимально эффективным.
На первой стадии проекта 20 добровольцев из Порту-Санту получат 14 электрокаров Zoe и 6 Kangoo Z.E. для повседневного использования. Автомобили можно будет заряжать на 40 «умных» зарядных станциях, которые компании EEM и Renault установят на острове.
На второй стадии, ближе к концу 2018 года, электрокары можно будет интегрировать в энергосистему острова. Концепция довольно проста: их аккумуляторы смогут накапливать электроэнергию, когда предложение превышает спрос (например, в полдень, когда солнце особенно активно, или ночью, когда сильный ветер обеспечивает выработку электричества). А в семь-девять вечера, когда люди одновременно готовят, смотрят телевизор и включают стиральные машинки, батареи электромобилей могут отдавать неизрасходованный за день заряд, поддерживая сеть.
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