Названы лидеры американского рынка роутеров

Аналитическая компания NPD Group опубликовала исследование, в котором рассказала о крупнейших производителях маршрутизаторов на американском рынке. Эксперты получают информацию о продажах от ведущих IT-дистрибуторов и реселлеров в Северной Америке.

Итак, лидером американского рынка роутеров остаётся Cisco, которая в четвёртом квартале 2017 года реализовала в США более 49 тыс. устройств, что позволило компании занять 24 % рынка. Правда, относительно последних трёх месяцев 2016-го продажи сократились почти на 14 %.

Второе место заняла компания CradlePoint Technology, записавшая в актив 16,1 % американского рынка роутеров. В тройку лидеров попала TP-Link с 15-процентным показателем присутствия. При этом количество проданных компанией устройств сократилось на 36 %, что стало самым сильным падением в группе ведущих вендоров.

Четвёртое место в рейтинге аналитики отдали Netgear (доля — 12,5 %) благодаря двум продуктам: 6-портовому Nighthawk R8500-100NAS и 4-портовому WNDR4500-100NAS N900.

Следом за Netgear расположилась Google, под контролем которой оказалось 8,8 % рынка. Интересно, что в октябре–декабре 2016 года компания продала через дистрибуторов лишь 13 роутеров, а год спустя — уже свыше 18 тыс.