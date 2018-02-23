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Аптеки возобновили выдачу бесплатных лекарств

Аптеки возобновили выдачу бесплатных лекарств

6240 аптечных заведений Украины возобновили свои соглашения и выдают украинцам лекарства по рецептам от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы по программе «Доступные лекарства». Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

«Во всех регионах Украины местные власти уже перевели средства к конечным распорядителям и заключили 90% новых сделок с аптечными учреждениями», – идет речь в сообщении.

Со всеми аптеками, участвовавшими в программе в прошлом году, уже перезаключили соглашения в Винницкой, Волынской, Закарпатской, Кировоградской, Луганской, Львовской и Николаевской областях.

Расширить количество аптечных учреждений по сравнению с прошлым годом смогли в Житомирской (+54 аптеки), Харьковской (+36 аптек), Полтавской (+22 аптеки), Черниговской (+6), Черновицкой (+5) и в Киевской (1) областях.

Несмотря на проблемы с реализацией программы, в январе пациенты получили лекарства по более 439 тыс. рецептам на сумму около 16,3 млн грн.

Наибольшее количество рецептов возмещено в Ивано-Франковской области – 56,5 тыс. рецептов на сумму 1 млн грн, Тернопольской – 41,3 тыс. рецептов на сумму 1,6 млн грн, Харьковской – 37,3 тыс. рецептов на сумму 1,7 млн грн и Житомирской областях – 34,7 тыс. рецептов на сумму 1,1 млн грн.

По материалам УБР
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