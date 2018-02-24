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Сколько женщин в мире имеют собственный бизнес

Сколько женщин в мире имеют собственный бизнес

В прошлом году 163 млн женщин во всем мире начали заниматься бизнесом. Собственными компаниями управляют 111 млн женщин.

Данные приведены в отчете Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2016-17 women’s Report.

Из-за стремительного роста женского предпринимательства, на 5% сократился гендерный разрыв между женщинами и мужчинами.

Так, женщины начинают бизнес в 1,5 раза чаще, чем мужчины. Причем стартовый капитал женщин в шесть раз меньше капитала мужчин.

Благодаря женскому предпринимательству в течение 2007-2015 годов создали почти 340 тыс. рабочих мест. В то же время потеряли 1,2 млн мест в компаниях, которые возглавляют мужчины.

По материалам Економічна Правда
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