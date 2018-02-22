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Госгеонедр в прошлом году почти в 5 раз увеличила поступления от спецразрешений

Госгеонедр в прошлом году почти в 5 раз увеличила поступления от спецразрешений

Государственная служба геологии и недр Украины в 2017 году заработала более 2,19 млрд грн на выдаче специальных разрешений компаниям.

Об этом на пресс-конференции в Укринформе сообщил в.и.о. председателя Государственной службы геологии и недр Украины Олег Кирилюк.

“В 2017 году было принято 789 решений по выдаче спецразрешений. Из них с целью геологического изучения полезных ископаемых – 557, с целью добычи – 232. Поступления средств от предоставления спецразрешений за 2017 год превысили 2,19 млрд грн. Мы наполняем государственный бюджет за счет предоставления спецразрешений”, – рассказал Кирилюк.

По его данным, в 2016 году поступления от спецразрешений составляли 443,8 млн грн, а в 2015 году – 179,4 млн грн.

“Кроме того, Госгеонедр в 2017 году занималась продажей геологической информации. Ее было продано на 32 млн грн. В 2016 году геологической информации было продано на 16 млн”, – отметил глава Госгеонедр.

По материалам УКРИНФОРМ
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