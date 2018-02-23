Сербия завершила программу помощи МВФ

Сербия вышла из трехлетней программы Международного валютного фонда (МВФ) на $1,32 млрд, показав превосходные результаты в некоторых из поставленных перед ней целей.
Завершение программы помощи является лишь первым шагом в построении сильной и динамичной экономики, способной конкурировать в мире, сообщает “Левый берег”.
“Программа показала себя гораздо лучше, чем ожидалось, превзойдя многие из ее макроэкономических целей. Сербии удалось выкопать себя из ямы: после того, как в течение многих лет после глобального финансового кризиса, сейчас экономика вернулась к росту в сочетании с ростом инвестиций и занятости. Начата большая работа по превращению страны в полноценную рыночную экономику; эти реформы необходимо углубить после завершения программы для Сербии, чтобы полностью реализовать ее потенциал”, – сказал глава команды МВФ в Сербии Джеймс Руф.
Отмечается, что в 2014 году экономика Сербии столкнулась с серьезными проблемами. После мирового финансового кризиса 2008 года экономика страны стагнировала, а слабые государственные учреждения, сокращающиеся налоговые поступления и перерасходы правительства и государственные предприятия привели к быстрому наращиванию государственного долга.
Признавая неустойчивую ситуацию, власти Сербии приняли амбициозную программу бюджетной корректировки, укрепления финансового сектора и широкомасштабных экономических реформ. МВФ поддерживал программу с помощью экономических консультаций и мониторинга наряду с предосторожным финансированием.
После трех лет усилий в рамках программы экономика страны сделала разворот. Фискальные счета со вторым по величине дефицитом в Европе в 2014 году, в 2017 году показали положительное сальдо.
Экономическая уверенность улучшилась благодаря росту инвестиций как из иностранных, так и из внутренних источников. Безработица близка к историческим минимумам и сокращается. Банки стабильны, а невыплаченные кредиты сейчас ниже их докризисных уровней.
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