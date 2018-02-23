Daimler запустит производство тяжелой электрофуры eActros в 2021 году

Через 3 года концерн Daimler начнет серийное производство тяжелого грузовику eActros. Фура будет транспортировать мелкие грузы в черте города и сможет проехать 200 км на одном заряде, то есть почти в 3,5 раза меньше, чем электрогрузовик Tesla Semi.

На ежегодной пресс-конференции в Штутгарте концерн Daimler показал первые фотографии электрической модели тяжелых грузовиков Mercedes-Benz Actros. Как и другие модели в линейке Actros, электрогрузовики будут весить от 18 до 25 тонн. На электротяге тягач сможет проехать 200 км.

Грузовик оснастят двумя электродвигателями общей мощностью 250 кВт и двумя комплектами батарей емкостью 240 кВт*ч — такие же аккумуляторы установлены в автобусах EvoBus. На зарядку тягача уйдет от 3 до 11 часов. Передаточная система eActros обеспечивает колеса машины крутящим моментом в 11 000 Нм, что сопоставимо с некоторыми моделями дизельных грузовиков.

«Грузовики будут использоваться для поездок в черте города — для транспортировки товаров и для курьерских служб. Запаса хода Mercedes-Benz eActros как раз хватит для этих целей», — цитирует главу Mercedes-Benz Trucks Стефана Бухнера Electrek.