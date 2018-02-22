В Китае разработан концепт гиперзвукового пассажирского самолета

Инженеры из Китайской академии наук представили концепт гиперзвукового пассажирского самолета, который сможет преодолеть расстояние между Пекином и Нью-Йорком всего за 2 часа. Как и многие другие китайские проекты, концепт нового самолета — побочный продукт военной программы, в данном случае по созданию гиперзвуковых крылатых ракет, пишет South China Morning Post.

По словам руководителя проекта Цуй Кая, скорость самолета составит 6 тыс. км/ч, что в пять раз выше скорости звука (1235 км/ч). Это в несколько раз больше, чем скорость знаменитого сверхзвукового «Конкорда». Теоретически на таком гиперзвуковом лайнере полет из Пекина в Нью-Йорк займет всего два часа, в семь раз быстрее, чем на современных воздушных судах.

Цуй и его команда провели испытания уменьшенной модели самолета в аэродинамической трубе, которая также использовалась для оценки аэродинамики новейших образцов китайского гиперзвукового оружия. Исследователи разогнали модель самолета до 8,6 тыс. км/ч, и обнаружили, что она ведет себя на удивление хорошо. Конструкция крыла представляет собой нечто вроде биплана или самолетоносителя, наподобие того, что использовала NASA для запуска «шаттлов». Китайские исследователи заявили, что конструкция биплана позволит нести более тяжелую полезную нагрузку, чем существующие проекты гиперзвуковых транспортных средств, которые имеют обтекаемую форму и треугольные крылья.

На чрезвычайно высоких скоростях двойной слой крыльев работает вместе, чтобы уменьшить турбулентность и сопротивление, увеличивая общую грузоподъемность самолета. Тем не менее, по сравнению c Boeing 737 аналогичный по размеру гиперзвуковой китайский самолет сможет перевозить лишь 5 тонн груза или 50 пассажиров (Boeing — 20 тонн груза и 200 пассажиров).

В последние годы Китай протестировал различные типы гиперзвуковых транспортных средств над пустыней Гоби, некоторые из которых способны достичь десятикратной скорости звука. Китайские инженеры также строят самую быструю аэродинамическую трубу в мире для имитации гиперзвукового полета со скоростью до 12 километров в секунду (или 43 200 км / ч). С такой скоростью китайское гиперзвуковое транспортное средство могло бы достигнуть западного побережья США менее чем за 14 минут. Если эти технологии будут использоваться в военных целях, то это означает, что крылатая ракета с ядерной боеголовкой сможет пройти сквозь любую противоракетную оборону.