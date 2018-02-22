Samsung разработала человекоподобного робота Saram

Samsung объявила о завершении разработки ИИ-робота Saram. Предполагается, что его будут использовать на предприятиях для поднятия тяжелых грузов, пишет Business Korea.
Saram, что переводится с корейского как «человек» — человекоподобный робот, оснащенный искусственным интеллектом. Ожидается, что робот-манипулятор будет использоваться в основном для подъема или перемещения тяжелых предметов на заводских складах.
Samsung занимается производством промышленных роботов для собственных заводов. Компания планирует в будущем расширить функционал Saram для использования в хирургии или в домашних условиях. Samsung зарегистрировала товарный знак «Saram», но ее представители утверждают, что пока еще рано говорить о коммерциализации.
Тем не менее, Saram — это, скорее всего, только начало. Судя по всему, Samsung всерьез решила войти на рынок промышленных и домашних роботов. Источник издания сообщил, что компания недавно завершила разработку технологии вертикального хождения роботов. Она позволяет двуногим роботам поддерживать стабильную осанку, регулируя угол голеностопного сустава, несмотря на изменение внешних условий, таких как наклон земли.
Samsung выбрала роботов как долгосрочное исследовательское направление и работает над ними во многих организациях, включая Samsung Advanced Institute of Technology и Исследовательский институт DMC. Недавно Samsung NEXT, дочерний венчурный фонд, инвестировал в израильскую робототехническую компанию Intuition Robotics. Она является разработчиком робота по уходу за пожилыми людьми ElliQ.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Риск для тысяч жизней: эксперт предупредил о катастрофе на Крымском мостуВчера, 13:45 - 5050 43
В Черноморнефтегазе оценили масштабы незаконной деятельности РФ на Одесском газовом месторожденииВчера, 09:00 - 1295 31
В Польше отмечают: "Северный поток" нарушает энергобезопасность ЕС, его нужно блокироватьВчера, 11:15 - 762 24
США инвестировали в Украину более $2 миллиардов - ГосдепВчера, 10:45 - 726 16
Укравтодор назвал стоимость проезда по первой платной дорогеВчера, 17:00 - 3458 10
Toyota в 20 раз удешевила магниты для двигателей электромобилейВчера, 07:00 - 5839
Риск для тысяч жизней: эксперт предупредил о катастрофе на Крымском мостуВчера, 13:45 - 5050 43
Укравтодор назвал стоимость проезда по первой платной дорогеВчера, 17:00 - 3458 10
В Украине утвердили тарифы на 4GВчера, 11:45 - 3141 4
В киевском офисе крупной IT-компании прошел обыскВчера, 16:45 - 1969 5
В Испании состоялся первый в мире звонок в стандарте 5GВчера, 15:10 - 760
Японская туристическая фирма предложила виртуальные полеты за границу20.02.2018, 15:10 - 1231 1
За полетом Tesla на Марс теперь можно следить онлайн19.02.2018, 15:10 - 5189
Ученые создали «живые» бинты для лечения ран и ожогов18.02.2018, 15:10 - 1263
Intel создала квантовый компьютер в два кубита на кремниевом чипе17.02.2018, 15:10 - 2887
Альфа-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
У Польщі наголошують: "Північний потік" порушує...Обговорення статей
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обмРинок нерухомості
Инвестиции на рынках США. ETF.Фондовий ринок