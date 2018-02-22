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Samsung разработала человекоподобного робота Saram

Samsung разработала человекоподобного робота Saram

Samsung объявила о завершении разработки ИИ-робота Saram. Предполагается, что его будут использовать на предприятиях для поднятия тяжелых грузов, пишет Business Korea.

Saram, что переводится с корейского как «человек» — человекоподобный робот, оснащенный искусственным интеллектом. Ожидается, что робот-манипулятор будет использоваться в основном для подъема или перемещения тяжелых предметов на заводских складах.

Samsung занимается производством промышленных роботов для собственных заводов. Компания планирует в будущем расширить функционал Saram для использования в хирургии или в домашних условиях. Samsung зарегистрировала товарный знак «Saram», но ее представители утверждают, что пока еще рано говорить о коммерциализации.

Тем не менее, Saram — это, скорее всего, только начало. Судя по всему, Samsung всерьез решила войти на рынок промышленных и домашних роботов. Источник издания сообщил, что компания недавно завершила разработку технологии вертикального хождения роботов. Она позволяет двуногим роботам поддерживать стабильную осанку, регулируя угол голеностопного сустава, несмотря на изменение внешних условий, таких как наклон земли.

Samsung выбрала роботов как долгосрочное исследовательское направление и работает над ними во многих организациях, включая Samsung Advanced Institute of Technology и Исследовательский институт DMC. Недавно Samsung NEXT, дочерний венчурный фонд, инвестировал в израильскую робототехническую компанию Intuition Robotics. Она является разработчиком робота по уходу за пожилыми людьми ElliQ.

По материалам hightech.fm
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