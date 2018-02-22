Энергетической безопасности Украины поможет Кувейт – Розенко

Сотрудничество Украины с Кувейтом в энергетической сфере имеет особое стратегическое значение. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко на заседании украинской части межправительственной комиссии по вопросам развития украино-кувейтского сотрудничества, передает пресс-служба чиновника, сообщает “Сегодня”.
“Энергетические ресурсы Ближнего Востока уже в краткосрочной перспективе могут сыграть ключевую роль в решении Украиной задач диверсификации поставок энергоносителей и создание надежной системы энергетической безопасности”, – отметил Розенко.
Кроме того, участники заседания обсудили вопросы расширения сотрудничества Кувейта и Украины в агропромышленной сфере, а также в сфере транспорта, развития инфраструктуры и гуманитарной сфере.
По мнению Розенко, сотрудничество Украины и Кувейта по всем направлениям имеет серьезные перспективы.
По результатам совещания было сформировано протокольное поручение, которое станет “Дорожной картой” при подготовке следующего заседания комиссии.
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