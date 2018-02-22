Британец купил чайник за $20 и продал за баснословную сумму

Частный коллекционер из Великобритании продал на аукционе фарфоровый заварочный чайник за 800 тысяч долларов, который он ранее купил всего лишь за 20 долларов.
По информации издания, британец купил чайник со сломанной ручкой и без крышки на аукционе в 2016 году. Предполагалось, что он был создан между 1766 и 1800 годами в графстве Мидлсекс.
Однако, у покупателя возникли сомнения о происхождении изделия. Он показал покупку эксперту-аукционисту из фирмы Woolley and Wallis. Тот установил, что чайник изготовил гончар Джон Бартлем, который переехал в Калифорнию из Англии в 1763 году.
Изделия Бартлема являются большой редкостью на рынке – ранее было известно всего о шести предметах, выполненных этим гончаром. При этом случайная покупка британца оказалась среди них первым заварочным чайником.
Чайник выставили на аукцион. Предполагалось, что за него удастся получить около 70 тысяч долларов. Но в итоге он был продан за 800 тысяч долларов. Изделие доставят в Музей искусств Метрополитен в Нью-Йорке и выставят на всеобщее обозрение.
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