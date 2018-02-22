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В Великобритании пациенту установили ребра, напечатанные из титана

В Великобритании пациенту установили ребра, напечатанные из титана

71-летний британец Питер Маггс лишился трех ребер и части грудной кости из-за прогрессировавшего рака. Опухоль была настолько большой, что при операции пришлось удалить часть грудной клетки. Но врачи нашли выход из ситуации и напечатали недостающие кости из титана, пишет WalesOnline.

Традиционно в таких случаях используют протезы, изготовленные из цемента. Но на этот раз у медиков получилось создать более прочную и похожую на настоящую копию недостающего участка грудной клетки. Врачи смоделировали протез и заказали его 3D-печать у специализирующийся на этом компании. Для того, чтобы имплант был крепче, было решено сделать его из титана.

Операция прошла успешно: Питер Маггс теперь частично состоит из титана и идет на поправку. Врачи тоже довольны результатом. Они отмечают, что при таком подходе длительность операции сокращается на 2 часа, потому что часть приготовлений проходит заранее. Так, до операции была проведена компьютерная томография. На основе этих сканов и был изготовлен имплант.

Врачи также говорят, что титановый имплант менее подвержен деформациям, повреждениям, сдвигам. Его проще крепить к оставшимся костям. Это значит, что не будет проблем и со всей грудной клеткой. Это было одним из главных опасений: без ребер был риск деформации внутренних органов. Титан помог избежать этого.

3D-печать превращается в популярный медицинский инструмент. Недавно австралийские врачи провели первую в мире имплантацию напечатанного на 3D-принтере каркаса большой берцовой кости пациенту, страдавшему от серьезной формы остеомиелита. Медикам также удалось напечатать и установить человеку таранную кость. Южнокорейские ученые из Пхоханского университета науки и технологии разработали эффективный и недорогой метод 3D-печати человеческой кожи. А в Сиднее разработали биопринтер для печати клеток сердца.

По материалам hightech.fm
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