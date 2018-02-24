Большинство украинских таксистов работают нелегально

На украинском рынке такси нелегальные перевозки составляют около 95%, — заявил глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк.

«В 2017 году проведен ряд общегосударственных мероприятий по выявлению на рынке пассажирских перевозок автомобильных перевозчиков, которые оказывают услуги по перевозке пассажиров без оформления соответствующих документов. Речь идет о так называемых нелегальных перевозчиках, которых мы обнаруживаем каждый день, в частности, нелегальных перевозчиков на рынке такси. По нашему мнению, вне границ правового поля на рынке такси работает примерно 95% перевозчиков», — заявил Ноняк.

Он отметил, что есть ряд законопроектов, которые урегулируют этот рынок и дадут возможность увидеть, как рынок такси легализируется, начнут платиться налоги, а таксомоторные организации, диспетчерские центры будут нести ответственность.

Ноняк отметил, что сейчас контролировать работу диспетчерских центров невозможно. По его словам, они регистрируются как информационные агентства, оказывающие услуги информационного характера, и привлечь их к ответственности, согласно действующему законодательству, невозможно.