УЗ позволит покупать билеты, которых еще нету в продаже

В сервис продажи билетов на сайте “Укрзализныци” в 2018 году добавят функцию “лист ожидания”.

Об этом в интервью “Громадському” заявил и. о. главы правления госкомпании Евгений Кравцов.

Как объяснил чиновник, благодаря этой функции пассажиры смогут покупать билеты на нужные им направления, даже если их в данный момент уже нет в открытой продаже.

“Всегда есть часть резервных билетов – государственная бронь. Кроме того, в среднем около 10% пассажиров сдают билеты до поездки. Мы планируем продавать их через waiting list: покупатель сможет зарегистрироваться, оставить запрос на нужное ему направление, и, как только билеты освободятся, получить приоритетное право их выкупить”, – уточнил Кравцов.

Основной принцип работы системы, по его словам, будет позаимствован у Telegram-ботов, которые занимаются поиском свободных билетов.

Сейчас идет работа над реализацией проекта на официальном сайте “Укрзализныци”.