Грецкие орехи становятся самым прибыльным товаром украинского экспорта

Украинский плодоовощной сегмент в 2017 году заработал на экспорте $414 млн. В частности, орехи принесли $101 млн или 24% от всей экспортной выручки. Об этом сообщил Андрей Ярмак, экономист инвестиционного отдела ФАО на своей странице в Facebook.
Свежие фрукты обеспечили $94 млн или 23% от общей выручки. Таким образом, орехи дают больше экспортной выручки, чем все фрукты вместе взятые. И даже больше, чем экспорт муки, спирта, говядины или сухого молока.
«При этом рост экспорта орехов в последнее время не отмечается. Коррупционные схемы, мешающие прозрачному экспорту товара, продолжают негативно влиять на отрасль и сокращают экспортную выручку. В то же время, уже через 2-3 года начнут давать урожай новые интенсивные сады грецкого ореха, которые смогут дать новый толчок этому бизнесу», – отмечает Ярмак.
Рентабельность орехового бизнеса в Украине может превышать 400%, то есть на каждый доллар инвестиций, вложенный в переработку, возвращается три.
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