Раскрыт механизм омоложения мозга переливанием крови

Специалисты Калифорнийского университета в Сан-Франциско поняли, как омоложение крови способствует улучшению когнитивных способностей в пожилом возрасте. Для этого им пришлось перелить старым мышам кровь молодых, и наоборот.
Ученые обнаружили фермент, препятствующий снижению умственных способностей. Пока этот эффект доказан только на примере мышей, но если те же механизмы будут найдены и у человека, открытие может привести к появлению нового вида терапии старения, пишет Science Alert.
Четыре года назад команда исследователей под руководством нейробиолога Сола Вильеды заметила, что если влить старой мыши кровь молодой, у первой улучшатся связи в гиппокампе, что приведет к укреплению памяти и способности к обучению. И наоборот, если дать молодым мышам старую кровь, это снизит их когнитивные функции.
С тех пор Вильеда и его команда искали объяснение этого феномена и, кажется, нашли его, применив метод парабиоза, то есть хирургически соединив кровеносные системы двух мышей разного возраста. Затем они проанализировали их мозг, чтобы измерить уровень фермента, который участвует в развитии определенных старческих заболеваний.
«Сначала я даже не поверила, — говорит руководитель исследования Жеральдин Гонтье. — Я повторяла эксперимент снова и снова, чтобы убедиться, что все сделано правильно. Но мне стало ясно, что определенный фактор в кровеносной системе способен изменить уровень Tet2 в мозге».
Ген Tet2 играет роль в управлении эпигенетической активностью ряда генов. По его команде другие гены восстанавливают клетки мозга. Тот факт, что он становится менее эффективным с возрастом, объясняет снижение когнитивных способностей.
Заметив повышенный уровень Tet2 в гиппокампе старых мышей, которым перелили кровь молодых, исследователи провели обратный эксперимент: использовали короткие участки РНК, чтобы заблокировать активность Tet2 в 3-месячных мышах. Вскоре у них проявилось сокращение нейронов в гиппокампе, и они стали хуже справляться с тестами на память и обучение.
Влияние переливания молодой крови на состояние пациентов с болезнью Альцгеймера изучили ученые Стэнфорда. Их исследования показали, что среди небольшой группы испытуемых в двух из трех случаев были зафиксированы статистически значимые изменения — больные лучше справлялись с каждодневными задачами.
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