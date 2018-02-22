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Глава Amazon разбогател на $1 млрд после удорожания акций компании до $1,5 тыс

Глава Amazon разбогател на $1 млрд после удорожания акций компании до $1,5 тыс

Основатель и глава онлайн-ритейлера Amazon миллиардер Джефф Безос (Jeff Bezos) стал богаче на 1,15 миллиарда долларов за один день после того, как стоимость акций ритейлера впервые превысила 1,5 тысячи долларов, следует из данных торгов и индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI).

После удорожания акций Amazon состояние Безоса достигло 124 миллиардов долларов, при этом глава компании по-прежнему занимает первую строчку в списке миллиардеров агентства Блумберг. Второе место занял основатель компании Microsoft MSFT Билл Гейтс, чье состояние насчитывает 91,6 миллиарда долларов, третье – инвестор Уоррен Баффет (86,2 миллиарда долларов). По версии журнала Forbes, Безос разбогател до 122,9 миллиарда долларов.

Акции Amazon по итогам торгов среды подорожали на 1%, до 1482,92 доллара, при этом в ходе торгов достигая 1503,49 доллара, впервые преодолев отметку в 1,5 тысячи долларов. С начала года акции Amazon подорожали на 26,5%.

В феврале Amazon впервые в истории обогнал IT-гиганта Microsoft по рыночной стоимости, заняв третью строчку по данному показателю среди мировых компаний после Apple AAPL и Alphabet (холдинговая компания Google).

Amazon является одним из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.

По материалам Прайм
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