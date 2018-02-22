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В Борисполе приземлился корпоративный самолет Ryanair

В Борисполе приземлился корпоративный самолет Ryanair

В среду вечером, 21 февраля, в аэропорту Борисполь приземлился самолет ирландского лоукостера Ryanair. На борту предположительно может находиться менеджмент компании.

Об этом сообщает ЦТС.

Самолет сел в украинском аэропорту накануне около 20:50.

Речь идет о лайнере Boeing 737-8AS с регистрационным номером EI-DLE. Его перевозчик использует в корпоративных целях.

Напомним, 15 февраля ирландский лоукостер Ryanair подтвердил информацию о начале полетов в Украину осенью 2018 года. Кроме того, министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что лоукостер Ryanair начнет летать в Украину с осени 2018 года.

По материалам НВ
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