Убытки мировой экономики от киберпреступлений составили $600 млрд

Убытки мировой экономики от киберпреступлений составили в 2017 году около $600 млрд.
Это следует из совместного отчета компании McAfee, занимающейся кибербезопасностью, и Центра стратегических и международных исследований (CSIS), передает “Прайм”.
“Киберпреступность стоит экономике около $600 млрд, или 0,8% от глобального ВВП, что больше по сравнению с данными отчета за 2014 год, когда мировые убытки оценивались в $445 млрд”, – говорится в исследовании.
Банки остаются приоритетной целью киберпреступников, отмечает аналитики.
По словам старшего вице-президента CSIS Джеймса Льюиса, число центров киберпреступности в мире растет, включая Бразилию, Индию и Вьетнам.
В докладе рассматривалась киберпреступность в странах Северной Америки, Европы и Центральной Азии, Восточной Азии и Тихоокеанского региона, Южной Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна, Африки к югу от Сахары, Ближнего Востока и Северной Африки.
Отмечается, что в исследовании не предпринимались попытки измерить все вредоносные действия в интернете, вместо этого акцент был сделан на случаи, когда преступники получали незаконный доступ к компьютеру или сети жертвы.
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