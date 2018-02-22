Убытки мировой экономики от киберпреступлений составили $600 млрд

Убытки мировой экономики от киберпреступлений составили в 2017 году около $600 млрд.

Это следует из совместного отчета компании McAfee, занимающейся кибербезопасностью, и Центра стратегических и международных исследований (CSIS), передает “Прайм”.

“Киберпреступность стоит экономике около $600 млрд, или 0,8% от глобального ВВП, что больше по сравнению с данными отчета за 2014 год, когда мировые убытки оценивались в $445 млрд”, – говорится в исследовании.

Банки остаются приоритетной целью киберпреступников, отмечает аналитики.

По словам старшего вице-президента CSIS Джеймса Льюиса, число центров киберпреступности в мире растет, включая Бразилию, Индию и Вьетнам.

В докладе рассматривалась киберпреступность в странах Северной Америки, Европы и Центральной Азии, Восточной Азии и Тихоокеанского региона, Южной Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна, Африки к югу от Сахары, Ближнего Востока и Северной Африки.

Отмечается, что в исследовании не предпринимались попытки измерить все вредоносные действия в интернете, вместо этого акцент был сделан на случаи, когда преступники получали незаконный доступ к компьютеру или сети жертвы.