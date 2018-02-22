Объем международной помощи для Украины сокращается – МЭРТ

Объем полученной Украиной международной технической помощи в 2017 году составил 924,32 млн долларов, что на 321 млн долларов меньше, чем в 2016 году (1,25 млрд долларов).
Об этом во вторник, 20 февраля, говорится в отчете Министерства экономического развития и торговли о международной технической помощи, предоставляемой Украине, по результатам второго полугодия 2017 года, пишет «Слово и Дело».
Согласно ожиданиям министерства, в текущем году объем помощи от международных доноров еще сократится и составит 715,4 млн долларов, что составит минимум с 2014 года. В частности, в текущем году планируется получить техническую помощь на 203,78 млн долларов от США, 248,22 млн долларов – от Еврокомиссии и 137,62 млн долларов – от ООН.
Согласно данным МЭРТ, в прошлом году в Украине реализовывалось 547 проектов международной технической помощи общей стоимостью 5,7 млрд долларов (в том числе 2,4 млрд долларов – из Чернобыльского фонда Укрытие и Счета ядерной безопасности), из них 21 проект длится уже более 10 лет.
Крупнейшими донорами для Украины являются Соединенные Штаты Америки (около 370 млн долларов ежегодно) и Европейский Союз (около 310 млн евро в год). Другие крупные доноры – Канада, Германия, Нидерланды, Швеция, Швейцария, Япония, Дания, организации системы ООН, Всемирный банк, ЕБРР.
В течение 2017 года правительством заключено 13 международных соглашений и других двусторонних документов по вопросам технического и финансового сотрудничества с ЕС, США, Японией, ООН и МБРР (Международным банком реконструкции и развития) на общую сумму более 927 млн долларов. Среди этих проектов – Рамочная программа партнерства между правительством Украины и Организацией Объединенных Наций на 2018-2022 годы. Ориентировочный объем ресурсов, которые предполагается привлечь на реализацию этой программы – 675 млн долларов.
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