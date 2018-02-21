Целая армия: в Украине открыли более 250 тыс. новых физлиц-предпринимателей

В течение 2017 года количество физических лиц, которые зарегистрировались предпринимателями и начали свою деятельность, составило 264 тыс. чел. В тоже время закрылось 129 тыс. работающих физических лиц-предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

«Если брать с декабря 2016 года, то предпринимательскую деятельность прекратили 515,2 тыс. ФЛП. Из них таких, которые реально работают, было только 129 тыс., то есть 25%. Остальные – это предприниматели, которые в течение последних лет не осуществляли хозяйственную деятельность, не декларировали доходы и не платили налоги», – говорится в сообщении.

Справка Finance.ua