Toyota в 20 раз удешевила магниты для двигателей электромобилей

Такое значительное снижение стоимости произошло из-за того, что в новых магнитах используется на 50% меньше редкоземельных металлов. Уменьшение стоимости магнитов должно снизить и цены на двигатели, сделав электромобили более доступными, пишет Engadget.
Количество доступных для промышленности редкоземельных металлов стабильно снижается. А так как они являются основным компонентом электродвигателей, это может вызвать проблемы на растущем рынке электромобилей. Спрос только начал набирать темпы, а эксперты уже заявляют о возможном дефиците редкоземельного сырья.
Toyota не смогла придумать, как обойтись без этих металлов вообще, но разработала способ, как использовать их в два раза меньше. Сообщается, что исследователи компании создали новые магниты для электродвигателей. В них используются материалы, которые можно купить в 20 раз дешевле используемого сегодня неодима.
Представители компании объясняют, что пытаются застраховаться от нехватки неодима. Они напоминают, что индустрия уже сталкивается с проблемами при его покупке. В прошлом году был принят закон о запрете нелегальной добычи неодима в Китае, который располагает 80% мировых запасов этого металла. После чего цены на неодим всего за месяц увеличились на 30%. Toyota предупреждает, что долго ждать последствий нехватки не придется — цены уже растут. Сама же компания планирует к 2030 году выпускать 5,5 млн электромобилей в год.
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