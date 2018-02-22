Nokia запускает платформу для умных городов и IoT

Nokia представила ряд технологий для управления «умным» городом. Среди них алгоритмы контроля потребления ресурсов, системы управления видеонаблюдением, парковками и IoT-устройствами, рассыпанными по городу, пишет Zdnet.

Платформа создается как универсальное средство для управления всеми системами умного города. При этом важно, что Nokia нацелена на объединение устройств разных производителей. Сегодня такие вендоры как Cisco, Huawei, Verizon стремятся в область умных городов. По оценкам IDC, к 2021 году города потратят $135 млрд на подобного рода технологии.

Nokia считает, что объединения всех систем на одной платформе — одна из самых эффективных форм управления городом. С ее помощью город станет не только экономить, но и больше зарабатывать. Так, например, происходит в Барселоне, где власти увеличили прибыль с парковок за счет внедрения интеллектуальной системы контроля.

В компании говорят, что интеллектуальный город не ограничивается освещением и парковками. При правильном дизайне и настройке системы она сможет контролировать уровень загрязнения, следить за законностью строительных работ в городе, снизит уровень преступности. А чем раньше будет установлена система умного города, тем быстрее она окупится.