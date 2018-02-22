Nokia запускает платформу для умных городов и IoT

Nokia представила ряд технологий для управления «умным» городом. Среди них алгоритмы контроля потребления ресурсов, системы управления видеонаблюдением, парковками и IoT-устройствами, рассыпанными по городу, пишет Zdnet.
Платформа создается как универсальное средство для управления всеми системами умного города. При этом важно, что Nokia нацелена на объединение устройств разных производителей. Сегодня такие вендоры как Cisco, Huawei, Verizon стремятся в область умных городов. По оценкам IDC, к 2021 году города потратят $135 млрд на подобного рода технологии.
Nokia считает, что объединения всех систем на одной платформе — одна из самых эффективных форм управления городом. С ее помощью город станет не только экономить, но и больше зарабатывать. Так, например, происходит в Барселоне, где власти увеличили прибыль с парковок за счет внедрения интеллектуальной системы контроля.
В компании говорят, что интеллектуальный город не ограничивается освещением и парковками. При правильном дизайне и настройке системы она сможет контролировать уровень загрязнения, следить за законностью строительных работ в городе, снизит уровень преступности. А чем раньше будет установлена система умного города, тем быстрее она окупится.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Госдолг Украины превысил два триллиона гривенВчера, 10:00 - 1648 23
Мининфраструктуры анонсировало Hyperloop в УкраинеВчера, 17:15 - 2353 21
Украина - вторая в Европе по запасам газаВчера, 08:15 - 3199 19
Анкара пока не дает разрешения "Газпрому" на наземную часть «Турецкого потока» - ReutersВчера, 10:45 - 944 10
Уголовная ответственность за коррупцию должна предусматривать не менее года, - ЛуценкоВчера, 14:30 - 401 8
Банкиры сообщили, что ждут от курса в ближайшее времяВчера, 13:00 - 17162 2
Украина - вторая в Европе по запасам газаВчера, 08:15 - 3199 19
Эксперт назвал главную причину вероятной девальвации гривныВчера, 11:00 - 2916 3
Мининфраструктуры анонсировало Hyperloop в УкраинеВчера, 17:15 - 2353 21
Определены самые «прибыльные» страны для ДТП украинцевВчера, 09:00 - 2133
Японская туристическая фирма предложила виртуальные полеты за границуПозавчера, 15:10 - 983
За полетом Tesla на Марс теперь можно следить онлайн19.02.2018, 15:10 - 4586
Ученые создали «живые» бинты для лечения ран и ожогов18.02.2018, 15:10 - 1091
Intel создала квантовый компьютер в два кубита на кремниевом чипе17.02.2018, 15:10 - 2641
В США сотрясение мозга уже определяют по анализу крови15.02.2018, 15:10 - 1252 1
Шість спеціальностей додані до переліку професій...Обговорення статей
ПУМБОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Криптовалюты , рынок криптовалютВалютний ринок
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Заработок в интернете! Сильно напрягаться не нужно, лишь немДе і Як шукати роботу?