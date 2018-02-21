Украина может выполнить ключевые условия МВФ в апреле этого года

Украина может выполнить условия в рамках программы финансирования от Международного валютного фонда в апреле этого года.

Об этом сегодня в ходе брифинга сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк.

Министр пояснил, что на сегодняшний день, основными требованиями фонда является создание Антикоррупционного суда и реформирование энергетического сектора экономики Украины. “Нужно еще доработать по двум ключевым вопросам: относительно энергетической реформы, а также Антикоррупционного суда… Я говорил, что в апреле мы можем выполнить условия… Для нас ключевое – это найти общую позицию с МВФ”, – подчеркнул Данилюк.

Он также рассказал о результатах визита группы экспертов фонда и напомнил о сроках окончания программы финансирования. “На прошлой неделе была техническая миссия, которая работала по нескольким неурегулированным вопросам…

Сейчас работа продолжается, то есть, миссия уже вернулась в Вашингтон, и мы продолжаем работать над этими вопросами, то есть, нам действительно помог этот визит продвинуться, но напоминаю, что программа завершается в апреле следующего года, то есть, остается больше года и наше стремление – успешно завершить эту программу, к слову, первый раз в истории Украины”, – заявил Данилюк. Напомним, Международный валютный фонд настаивает на безотлагательном рассмотрении Верховной Радой Украины законопроекта об антикоррупционном суде.