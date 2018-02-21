Китай впервые обошел США по объему инвестиций в ИИ-стартапы

Согласно отчету компании CB Insights, в минувшем году мировые инвестиции в стартапы, разрабатывающие алгоритмы искусственного интеллекта, достигли $15,2 млрд. Из них 48% пришлось на Китай и только 38% — на США, сообщает MIT TechnologyReview.
Особенно впечатляют темпы прироста инвестиций в сферу ИИ в Китае. Еще в 2016 году на долю этой страны приходилось лишь 11,3% мирового объема инвестиций в ИИ-стартапы. Аналитики CB Insights считают главной причиной такого рывка КНР стремление китайских властей создать систему тотальной слежки за гражданами. Львиная доля инвестиций предназначена китайским компаниям, разрабатывающим алгоритмы распознавания лиц.
В то же время США по-прежнему лидируют в сфере разработки и производства ИИ-чипов. Китайская компания Huawei запустила производство ИИ-чипов для топовых моделей своих смартфонов, но пока практически монопольному положению Intel, Qualcomm и других американских производителей серьезный вызов не брошен.
Также в Америке все еще больше запусков новых ИИ-проектов и инвестиционных сделок в этой индустрии. Однако американское лидерство постепенно утрачивается перед лицом конкуренции со стороны Китая. В 2013 году на долю США приходится 77% сделок по продаже долей в ИИ-стартапах, но в 2017 году этот показатель упал до 50%.
В целом мировая ИИ-отрасль растет стремительными темпами. В 2017 году инвестиции в ИИ-стартапы увеличились на 141% по сравнению с 2016 годом. В прошлом году появилось 1100 новых стартапов, разрабатывающих алгоритмы машинного обучения, Аналитики предсказывают дальнейший быстрый рост индустрии со все большим преобладанием в ней китайских компаний. По их мнению, причина постепенного отставания США в сфере ИИ — недостаточная поддержка отрасли со стороны американского правительства.
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