Новая электронная «кожа» чувствует прикосновение божьей коровки

Специалисты Стэнфордского университета приблизились к созданию абсолютно нового вида электроники с идеей эластичной «искусственной кожи», обладающей функцией сенсорного экрана: они разработали не только прототип такого устройства, но и процесс его массового производства.

Инженер-химик Чжэнань Бао не первый год занимается разработкой эластичных, чувствительных электронных материалов для создания протезов, которые позволяли бы чувствовать прикосновения. В то же время такая технология могла бы стать основой для появления нового поколения гибкой электроники, не похожей на те жесткие смартфоны, которые мы таскаем с собой. Результатом 20-летнего труда стала статья в Nature, описывающая эластичную полимерную схему с интегрированным сенсором прикосновений и метод серийного производства этой электроники нового класса.

Изобретение Бао состоит из многочисленных слоев полимеров, некоторые из которых дают эластичность, тогда как другие становятся электронными схемами. Третьи — это диэлектрики, которые изолируют материалы друг от друга. В квадратном лоскутке такой «кожи» более 6000 отдельных обрабатывающих сигнал устройств, которые действуют как искусственные нервные окончания. Все это заключено в водонепроницаемую защитную оболочку.

Прототип можно растягивать вдвое от изначальных размеров с сохранением рабочих качеств. Во время испытаний материал подвергли растяжению более тысячи раз без потери чувствительности. Испытания на человеческой руке он тоже выдержал хорошо.

Бао надеется, что однажды благодаря разработанной ею технологии можно будет изготавливать листы с разнообразными электронными датчиками, которые соединяются с нервной системой человека. Они станут аналогами гораздо более сложной биохимической сенсорной и защитной системы, которая называется кожей. А пока этого не произошло, можно ограничиться созданием гибкой электронной ткани или пластырей для медицинских целей. Команде Бао еще предстоит поработать над улучшением скорости и производительности своего прототипа, но, по ее словам, мы находимся на пороге совершенно нового вида электроники, пишет Stanford News.