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На развитие начальной школы в 2018 году направят 1 млрд грн

На развитие начальной школы в 2018 году направят 1 млрд грн

В 2018 году впервые в развитие начальной школы в Украине будет инвестирован 1 млрд грн. Об этом сообщил на заседании правительства Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

“В 2018 году впервые на развитие начальной школы будет инвестирован 1 млрд грн”, – заявил В.Гройсман.

Как уточнил Премьер, украинские дети должны быть успешными, иметь качественное образование, что также поможет предотвратить трудовую миграцию.

“Будем делать все, чтобы люди возвращались домой”, – подчеркнул глава правительства.

По материалам УНН
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