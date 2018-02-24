На развитие начальной школы в 2018 году направят 1 млрд грн

В 2018 году впервые в развитие начальной школы в Украине будет инвестирован 1 млрд грн. Об этом сообщил на заседании правительства Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
“В 2018 году впервые на развитие начальной школы будет инвестирован 1 млрд грн”, – заявил В.Гройсман.
Как уточнил Премьер, украинские дети должны быть успешными, иметь качественное образование, что также поможет предотвратить трудовую миграцию.
“Будем делать все, чтобы люди возвращались домой”, – подчеркнул глава правительства.
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