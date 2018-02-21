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ЕС готов частично профинансировать улучшение украинской инфраструктуры

ЕС готов частично профинансировать улучшение украинской инфраструктуры

Институции ЕС готовы осуществлять финансирование инфраструктурных проектов, которые направлены на сближение украинских транспортных коридоров с европейскими.

Об этом сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян на совместном брифинге с гендиректором по вопросам мобильности и транспорта Европейской Комиссии Хенриком Хололеем, передает ЦТС.

В частности, в Еврокомиссии заявили, что готовы софинансировать строительство автомагистрали Одесса-Гданьск и железной дороги с колеей европейского стандарта 1435 мм из Львова до западной границы, а также участка евроколеи в Мукачево.

“Мы узнали, что один из инструментов финансовых Европейского Союза готов финансировать часть Go Highway, нашего проекта, который соединит Балтику и Черное море. Также рассматривается возможность софинансирования евроколеи”, – проинформировал Омелян.

Министр отметил, что по поводу объемов софинансирования переговоры с ЕС еще продолжаются.

“На этом этапе мы говорим о соединении евроколеей Львова с границей Польши. Также есть перспектива евроколеи, которая соединит Будапешт с Мукачево. Мы надеемся, что эти проекты смогут быть начаты, а, возможно, в случае с Мукачево, и завершены в этом году”, – отметил Омелян касательно железной дороги.

По материалам Центр транспортных стратегий
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