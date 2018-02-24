Сколько мобильные операторы заработали в 2017 году

Доход от услуг мобильной связи в Украине в прошлом году вырос на 3,3% и превысил 35 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Государственной службой статистики.

В то же время объем рынка фиксированной связи продолжает сокращаться. Так, игроки этого рынка в 2017 году заработали чуть более 6 млрд грн, что на 7,2% ниже объемов 2016 года.

Согласно Госстату, рынок почтовых и курьерских услуг за год вырос на 11,7% и составил 5,5 млрд грн.

Продолжает демонстрировать рост и украинский рынок интернет-услуг. В частности, его объем практически достиг 11 млрд грн, прирост за год составил почти 19%. Также вырос в прошедшем году и рынок кабельного телевидения. Кабельные операторы заработали за прошлый год 1,8 млрд грн, что на 12,6% выше показателей 2016 года.

Суммарно доход от предоставления услуг связи в Украине по подсчетам Госстата превысил 66 млрд грн, увеличившись на 6,7%.