Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 286 0

Сколько мобильные операторы заработали в 2017 году

Сколько мобильные операторы заработали в 2017 году

Доход от услуг мобильной связи в Украине в прошлом году вырос на 3,3% и превысил 35 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Государственной службой статистики.

В то же время объем рынка фиксированной связи продолжает сокращаться. Так, игроки этого рынка в 2017 году заработали чуть более 6 млрд грн, что на 7,2% ниже объемов 2016 года.

Согласно Госстату, рынок почтовых и курьерских услуг за год вырос на 11,7% и составил 5,5 млрд грн.

Продолжает демонстрировать рост и украинский рынок интернет-услуг. В частности, его объем практически достиг 11 млрд грн, прирост за год составил почти 19%. Также вырос в прошедшем году и рынок кабельного телевидения. Кабельные операторы заработали за прошлый год 1,8 млрд грн, что на 12,6% выше показателей 2016 года.

Суммарно доход от предоставления услуг связи в Украине по подсчетам Госстата превысил 66 млрд грн, увеличившись на 6,7%.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018