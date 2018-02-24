Транспортные предприятия Украины в январе увеличили перевозку пассажиров — Госстат

Транспортные предприятия Украины (без учета АР Крым и Севастополя, а также части зоны проведения АТО) в январе 2018 года увеличили перевозку пассажиров на 1,6% по сравнению с январем 2017 года — до 366,7 млн чел.

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), пассажирооборот перевозчиков за отчетный период возрос на 3,2% — до 7,5 млрд пасс.-км.

Перевозка по железным дорогам (с учетом перевозок городской электричкой) сократилась на 2,5% — до 11,5 млн чел.

Услугами автомобильного транспорта в январе 2018 года воспользовалось 162,5 млн пассажиров, что на 2% меньше, чем в январе 2017 года.

Авиационный транспорт перевез 0,7 млн пассажиров (на 6,5% больше).

Перевозки пассажиров трамваями, по данным Госстата, выросли на 5,5% — до 52,6 млн, троллейбусами — возросли на 6,3%, до 84 млн, метрополитеном — на 2,9%, до 55,4 млн.