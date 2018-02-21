Нефть дешевеет в ожидании данных о запасах

Цена нефти эталонных марок снижается в ходе торгов в среду на ожиданиях роста запасов топлива в США.
Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:05 по Киеву опустилась на $0,63 (0,97%) – до $64,62 за баррель. Во вторник контракты подешевели на $0,42 (0,64%) – до $65,25 за баррель.
Стоимость фьючерса на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,76 (1,23%) – до $61,03 за баррель. Апрельские контракты завершили прошлую сессию в плюсе, остановившись на отметке $61,79 за баррель.
Официальные статданные от министерства энергетики США о динамике запасов углеводородов в стране по итогам прошлой недели будут обнародованы в четверг, на день позже обычного, из-за того, что понедельник был нерабочим днем.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидают роста запасов нефти на 3 млн баррелей. Если прогноз оправдается, это может стать очередным свидетельством того, что подъем нефтедобычи в Штатах рискует свести на нет усилия ОПЕК+ по ограничению добычи.
“Если запасы в Штатах вырастут сильнее, чем ожидает рынок, это окажет дополнительное давление на цены, – говорит аналитик сырьевого рынка в Samsung Futures Ким Квангре. – И нам нужно отслеживать ситуацию на предмет дальнейшего взаимодействия ОПЕК с Россией, поскольку у них могут возникнуть разногласия”.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украину рвутся производители электромобилей – ОмелянВчера, 21:30 - 3356 20
Госдолг Украины превысил два триллиона гривен5 ч. назад - 943 17
Украина - вторая в Европе по запасам газа7 ч. назад - 2162 15
Анкара пока не дает разрешения "Газпрому" на наземную часть «Турецкого потока» - Reuters5 ч. назад - 579 8
Омелян назвал дату начала строительства колеи для экспресса в "Борисполь"Вчера, 21:00 - 1707 7
Завтра заблокируют карты VISA одного из банковВчера, 19:15 - 6384 3
В Украину рвутся производители электромобилей – ОмелянВчера, 21:30 - 3356 20
Банкиры сообщили, что ждут от курса в ближайшее время2 ч. назад - 3214
Reuters: Евросоюз сворачивает проект модернизации границы с УкраинойВчера, 16:15 - 3111 4
Эксперт назвал главную причину вероятной девальвации гривны4 ч. назад - 2536 3
Японская туристическая фирма предложила виртуальные полеты за границуВчера, 15:10 - 810
За полетом Tesla на Марс теперь можно следить онлайнПозавчера, 15:10 - 4267
Ученые создали «живые» бинты для лечения ран и ожогов18.02.2018, 15:10 - 1007
Intel создала квантовый компьютер в два кубита на кремниевом чипе17.02.2018, 15:10 - 2512
В США сотрясение мозга уже определяют по анализу крови15.02.2018, 15:10 - 1200 1
Укрсоцбанк Альфа-ГруппОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Держборг України перевищив два трильйони гривеньОбговорення статей
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Идеи: портфельФондовий ринок
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші