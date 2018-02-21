Нефть дешевеет в ожидании данных о запасах

Цена нефти эталонных марок снижается в ходе торгов в среду на ожиданиях роста запасов топлива в США.

Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:05 по Киеву опустилась на $0,63 (0,97%) – до $64,62 за баррель. Во вторник контракты подешевели на $0,42 (0,64%) – до $65,25 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,76 (1,23%) – до $61,03 за баррель. Апрельские контракты завершили прошлую сессию в плюсе, остановившись на отметке $61,79 за баррель.

Официальные статданные от министерства энергетики США о динамике запасов углеводородов в стране по итогам прошлой недели будут обнародованы в четверг, на день позже обычного, из-за того, что понедельник был нерабочим днем.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидают роста запасов нефти на 3 млн баррелей. Если прогноз оправдается, это может стать очередным свидетельством того, что подъем нефтедобычи в Штатах рискует свести на нет усилия ОПЕК+ по ограничению добычи.

“Если запасы в Штатах вырастут сильнее, чем ожидает рынок, это окажет дополнительное давление на цены, – говорит аналитик сырьевого рынка в Samsung Futures Ким Квангре. – И нам нужно отслеживать ситуацию на предмет дальнейшего взаимодействия ОПЕК с Россией, поскольку у них могут возникнуть разногласия”.