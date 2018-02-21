Госдолг Украины превысил два триллиона гривен

Общая сумма государственного и гарантированного долга Украины по состоянию на 1 января составила 2,14 триллиона гривен.
Об этом сказала председатель Госказначейства Татьяна Слюз во время отчета деятельности Государственной казначейской службы за 2017 год, сообщает “Укринформ”.
“Безусловно, государственный гарантированный долг на самом деле уже достигает триллионов. На сегодняшний день, а именно по состоянию на 1 января 2018 года, он составил немногим более 2 триллионов гривен, а именно 2,14 триллиона гривен”, – сказала Слюз.
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“Если посмотреть на 1 января 2016 года, то он составлял 1 триллион 600 млрд гривен”, – добавила председатель Госказначейства.
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