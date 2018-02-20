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Завтра заблокируют карты VISA одного из банков

Завтра заблокируют карты VISA одного из банков

ВТБ Банк предупредил своих клиентов о том, что с 21 февраля завершает работу с платежной системой VISA. В связи с этим с завтрашнего дня прекращается обслуживание транзакций по картам этой системы.

«Уважаемые клиенты! Просим вас принять во внимание, что с 21 февраля 2018 года ПАО «ВТБ БАНК» прекращает сотрудничество с международной платежной системой VISA. Все клиенты-держатели платежных карт МПС VISA, которые были эмитированы ПАО «ВТБ БАНК», смогут пользоваться указанными платежными карточками как в Украине, так и за ее пределами, без каких-либо ограничений до 20 февраля включительно», – говорится в сообщении ВТБ Банка.

Клиентам банка была предложена альтернатива: последние два месяца пользователям платежных карт VISA бесплатно выпускали под действующий карточный счет платежные карты системы MasterCard того же класса.

Это позволит избежать дискомфорта клиентов от прекращения работы с VISA.

«До 20 февраля клиенты имеют возможность одновременно использовать для расчетов и карту VISA, и карточку MasterCard. С 21 февраля обслуживание карт VISA будет полностью прекращено, а клиенты смогут продолжить пользоваться платежными картами MasterCard без открытия нового карточного счета», – подчеркнули в ВТБ Банке.

По материалам Финансовый клуб
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