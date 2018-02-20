Аналоговые банки и финансовые компании проиграют цифровым

Главы крупнейших банков сравнивают криптовалюты с финансовыми пирамидами и предостерегают клиентов о рисках инвестирования в новые финансовые инструменты. Бывший трейдер инвестбанка JPMorgan Дэнни Мастерс считает, что аналоговые и цифровые финансовые компании ведут «позиционную войну». Однако проиграть в ней рискуют именно традиционные институты, которые долгое время боялись инноваций, а теперь вынуждены агрессивно обороняться от новичков на финансовом рынке.

Дэнни Мастерс работал в банковской сфере в 1990-е годы, а затем основал собственный фонд инвестирования на сырьевых рынках. Однако уже в 2014 году выходец из традиционной банковской среды переключил все свое внимание на криптовалюты. После того, как его фонд Global Advisors стал заниматься криптоинвестированием, с ним перестал сотрудничать банк HSBC.

В интервью Business Insider Мастерс отметил, что первое время банки не признавали криптовалюты и отрицали их значимость. Но затем многие вдруг встали в оборонительную позицию и начали говорить о запретах и ограничениях. «[Миллиардер и экономист] Чарльз Мангер назвал биткойн маразматической идеей. [Глава JPMorgan] Джейми Даймон признал биткойн мошенничеством. Многие банки высказываются агрессивно, сравнивают криптовалюты с финансовыми пирамидами и связывают их с преступниками», — говорит Мастерс.

Его слова подтверждают последние заявления представителей ЕЦБ и Всемирного банка, которые одновременно выступили с критикой криптовалют. По их мнению, крупным банкам пока рано запускать собственные цифровые валюты, а биткойны и альткойны еще нельзя считать настоящими деньгами.

Мастерс считает, что банки стали бояться криптовалют, потому что поняли, что новые финансовые сервисы несут реальную угрозу традиционному укладу. Крипторынок уже достиг «космической скорости» развития, считает бывший трейдер, и аналоговые компании не смогут за ним угнаться. По мнению Мастерса, традиционный финансовый рынок погряз в регулировании и превратился в сложную и запутанную систему, которую уже нельзя улучшить. «Придется начинать с начала», — заметил эксперт.

Основатель Global Advisors уверен, что криптосистема придет на смену существующему укладу и приведет к революции на финансовом рынке. А банкам придется поплатиться за свой консерватизм: «Им абсолютно не удалось внести инновации в какой-либо форме или виде, и за это им придется уплатить цену».