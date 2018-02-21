Украина - вторая в Европе по запасам газа

Украина имеет вторые в Европе запасы газа после Нидерландов – около 600 млрд кубометров. Прогнозные ресурсы составляют около 3 трлн кубометров, сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова.
Украина в последние годы сократила потребление газа почти в два раза, став мировым лидером в снижении потребления энергоносителей. Об этом сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, пишет Укринформ во вторник, 20 февраля.
По его словам, Украина имеет вторые в Европе запасы газа после Нидерландов.
“Эти запасы составляют около 600 млрд кубометров. Прогнозные ресурсы составляют около 3 трлн кубометров”, – рассказал эксперт.
Он добавил, что Украина является мировым лидером в снижении потребления энергоносителей.
“По газу, например, за последние годы мы снизили потребление практически в два раза – до 28 млрд кубометров”, – сказал Омельченко.
Также он выразил мнение, что снижение потребления произошло преимущественно за счет падения производства ВВП, а не за счет внедрения энергоэффективных мероприятий.
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