НАБУ завело новое дело на Насирова

Национальное антикоррупционное бюро завело дело о взятке на уволенного главу ГФС Романа Насирова и проверяет его счет в латвийском банке. Детектив НАБУ сообщил о расследовании уголовного производства о получении взятки. Об этом говорится в решении Соломенского суда города Киева.
В ходе расследования выяснилось, что Насиров фактически контролирует компанию RN Group Limited, зарегистрированную на Британских Виргинских островах.
Сообщается, что Насиров как директор RN Group Limited (покупатель), подписал договор с украинской компанией – ООО «Укрзернопром Агро» (продавец) по купле-продажи доли в уставном капитале ООО «Укрзернопром-Иванков» в размере 99%.
Также стало известно о том, что по состоянию на начало октября прошлого года конечным бенефициарным владельцем компании RN Group Limited является родной брат Насирова – Евгений.
По мнению детективов, Насиров мог получать деньги на счета компании RN Group Limited (BVI) через компанию UAI-Trade SA (Швейцария) за содействие в получении возмещения НДС ООО «Украинские аграрные инвестиции». Так, согласно сведениям АСМО «Инспектор» ООО «Украинские аграрные инвестиции» в 2015 году осуществляло экспорт зерна связанной компании UAI-Trade SA.
UAI-Trade SA имеет банковский счет в банковском учреждении Rietumu Banka (Латвия).
По этой причине НАБУ хочет получить информацию из латвийского банка относительно источников поступления и дальнейшего движения средств, полученных UAI-Trade SA на указанный счет, в отношении лиц, уполномоченных распоряжаться средствами на счете UAI-Trade SA, по бенефициарных владельцев UAI-Trade SA, истинных получателей дохода указанной компании.
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