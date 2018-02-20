НАБУ завело новое дело на Насирова

Национальное антикоррупционное бюро завело дело о взятке на уволенного главу ГФС Романа Насирова и проверяет его счет в латвийском банке. Детектив НАБУ сообщил о расследовании уголовного производства о получении взятки. Об этом говорится в решении Соломенского суда города Киева.

В ходе расследования выяснилось, что Насиров фактически контролирует компанию RN Group Limited, зарегистрированную на Британских Виргинских островах.

Сообщается, что Насиров как директор RN Group Limited (покупатель), подписал договор с украинской компанией – ООО «Укрзернопром Агро» (продавец) по купле-продажи доли в уставном капитале ООО «Укрзернопром-Иванков» в размере 99%.

Также стало известно о том, что по состоянию на начало октября прошлого года конечным бенефициарным владельцем компании RN Group Limited является родной брат Насирова – Евгений.

По мнению детективов, Насиров мог получать деньги на счета компании RN Group Limited (BVI) через компанию UAI-Trade SA (Швейцария) за содействие в получении возмещения НДС ООО «Украинские аграрные инвестиции». Так, согласно сведениям АСМО «Инспектор» ООО «Украинские аграрные инвестиции» в 2015 году осуществляло экспорт зерна связанной компании UAI-Trade SA.

UAI-Trade SA имеет банковский счет в банковском учреждении Rietumu Banka (Латвия).

По этой причине НАБУ хочет получить информацию из латвийского банка относительно источников поступления и дальнейшего движения средств, полученных UAI-Trade SA на указанный счет, в отношении лиц, уполномоченных распоряжаться средствами на счете UAI-Trade SA, по бенефициарных владельцев UAI-Trade SA, истинных получателей дохода указанной компании.

Справка Finance.ua

Отстраненный председатель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров подозревается в злоупотреблении служебным положением и хищении государственных средств в сумме свыше 2 млрд. грн.