Alibaba разработала ИИ-систему мониторинга за свиньями

Технология машинного зрения позволит вести автоматический учет многомиллионного поголовья свиней, ориентируясь на их клейма с ID. А система распознавания голоса сможет вовремя распознать болезни по звуку кашля и предотвратить эпидемию, пишет The Verge.
Сегодня в Поднебесной выращивают половину мирового поголовья — 700 млн свиней. Теперь, чтобы лучше справляться с этой «свиной ордой», китайские фермеры будут использовать искусственный интеллект.
Китайский ИТ-гигант Alibaba подписал контракт с производителями свиней Dekon Group и корма для скотины Tequ Group на разработку и внедрение ИИ-системы, которая позволит следить за многомиллионным поголовьем. Сейчас для этого используют радиочастотную идентификацию — у каждой свиньи в ухе есть RFID-метка. Это надежный, но очень трудозатратный способ, ведь и устанавливать датчики, и отслеживать их нужно в индивидуальном порядке.
Сделка с Alibaba стоимостью в несколько миллионов долларов предполагает замену радиочастотной идентификации на технологию машинного зрения. Идея в том, чтобы отслеживать свиней с помощью камер, которые будут вести учет скотины, ориентируясь на клейма с ID на их спинах. Первоначально система будет только пересчитывать свиней и поросят, но впоследствии Alibaba собирается ее усовершенствовать и предложить более комплексные решения.
Например, ИИ будет анализировать показания инфракрасных датчиков и соотносить их с двигательной активностью свиней, и на этом основании делать выводы об их здоровье и самочувствии. Система распознавания голоса будет еще более продвинутой. Например, ИИ по визгу поросенка сможет определить, что его случайно придавила большая свинья (это поможет предотвратить безвременную кончину 3% поросят ежегодно). А если система вовремя засечет кашель в стаде, это позволит избежать эпидемии.
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