В Липецке отреагировали на заявление президента Roshen

Руководитель пресс-службы администрации Липецкой области Александр Царик назвал позицию президента корпорации Roshen Вячеслава Москалевского о “сгнивании” активов компании Roshen в Липецке “тупиковой”.

Об этом сообщает РБК.

“Расцениваю заявление генерального директора как абсолютно неконструктивное, а позиция “ни нам – ни вам, а пусть все сгниет” – не для делового предметного разговора, она не ведет к диалогу”, – отметил Царик.

По его мнению, слова Москалевского, что активы компании ничего не стоят, могли быть сказаны сгоряча.

“Конечно, бизнесмену виднее, сколько стоят активы, но я присутствовал на открытии завода, это было крупное важное производство. Фабрика Roshen работала в свое время, и если бы она продолжила работу, то был бы интерес, потому что данная продукция нужна. И инфраструктурное расположение в Липецком регионе было очень выгодным”, – сказал Царик.

По его словам, представители власти “не вмешиваются” в переговоры о продаже активов.

“Когда один бизнес ведет переговоры с другим бизнесом, власть не вмешивается”, – отметил он.

Напомним, ранее Москалевский заявил, что активы Липецкой кондитерской фабрики обесценились и “ничего не стоят”.

По его словам, в 2016 году стоимость активов оценивалась в 200 млн долларов, но теперь ни один покупатель не заплатит за них такую сумму.

Как известно, с 1 апреля 2017 года Липецкая фабрика “Roshen” прекратила выпуск продукции и заявила, что все сотрудники будут уволены.

Россияне арестовали 12 объектов недвижимости кондитерской корпорации Roshen в Липецке.