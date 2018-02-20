В США хотят усилить контроль за рынком криптовалют

Власти США, встревоженные глобальным ажиотажем вокруг Bitcoin и других криптовалют, готовятся рассмотреть новые правила, введение которых приведет к ужесточению федерального контроля над этим зарождающимся классом активов.

Среди членов обеих ведущих партий США в Сенате и Палате представителей нарастает стремление начать борьбу с рисками, которые криптовалюты представляют для инвесторов и финансовой системы, сообщает Reuters.

Даже выступающие за свободный рынок консервативные республиканцы сказали, что необходимость в регулировании может возникнуть, если криптовалюты начнут угрожать американской экономике.

“Нет сомнений в том, что существует необходимость в нормативно-правовой базе”, – сказал сенатор-республиканец Майк Раундс, член банковского комитета Сената.

На данный момент цифровые активы находятся в так называемой серой зоне правового поля, в разных ситуациях попадая под регулирование Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), Министерства финансов США, Федрезерва или властей штатов.

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Американских законодателей беспокоят спекулятивная торговля и инвестиции в криптовалюты. Некоторые из них призывают к регулированию цифровых активов как ценных бумаг, в результате чего инвесторы в криптовалюты также окажутся под защитой SEC.

Виртуальные валюты существуют уже давно, однако в последнее время масштаб спекуляций криптовалютами резко вырос, как и количество мошеннических схем, обещающих инвесторам доход в более 1000% за несколько недель.

В период волатильности на финансовых рынках, в этой сфере также активизировались хакеры. В январе они похитили цифровую валюту на сумму $530 млн с японской криптобиржи Coincheck.

Bitcoin, самая известная виртуальная валюта, в начале 2018 года подешевел более чем в два раза после взлета более чем на 1300%.

Регуляторы по всему миру начали бить тревогу, говоря, что криптовалюты упрощают отмывание денег и финансирование террористических организаций, вредят потребителям и подрывают доверие к глобальной финансовой системе.

“Я абсолютный сторонник свободного рынка, поэтому не хочу регулирования”, – сказал член Палаты представителей от Республиканской партии Дэйв Брэт.

“Но если речь идет о валюте, которая может дестабилизировать всю экономику, нам придется об этом поговорить”, – добавил он.