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"Киевоблэнерго" весной перейдет на новые тарифы

"Киевоблэнерго" весной перейдет на новые тарифы

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, обновила тарифы на распределение и поставку электроэнергии для “Киевоблэнерго”. Соответствующее постановление НКРЭКУ “Об установлении тарифов на распределение электрической энергии и тарифов на поставку электрической энергии ЧАО “Киевоблэнерго” регулятор принял на сегодняшнем заседании.

Документом предлагается установить тарифы для “Киевоблэнерго”, которые будут учитывать изменение нормативной базы в части ухода от экономических коэффициентов нормативных технологических затрат электрической энергии и перехода к прогнозируемым (фактическим) технологическим затратам.

С 1 по 31 марта 2018 года тарифы на распределение электрической энергии составят:

в 1 классе — 18,27 грн/МВт-ч,
на 2 классе — 145,60 грн/МВт-ч;
тарифы на поставку электроэнергии составят:

для потребителей 1 группы — 6,55 грн/МВт-ч,
для потребителей 2 группы — 32,74 грн/МВт-ч.

С 1 апреля 2018 года тарифы на распределение электрической энергии составят:

в 1 классе — 19,30 грн/МВт-ч,
на 2 классе — 152,35 грн/МВт-ч;
тарифы на поставку электроэнергии составят:

для потребителей 1 группы — 6,68 грн/МВт-ч,
для потребителей 2 группы — 33,41 грн/МВт-ч.

При этом в НКРЭКУ обратили внимание на то, что изменение методологического подхода не приведет с 1 апреля 2018 года к изменению розничных тарифов “Киевоблэнерго” на электроэнергию.

Документ вступит в силу с 1 марта 2018 года, но не ранее дня, следующего за днем его опубликования в официальном печатном издании — газете “Урядовый курьер”.

По материалам УНН
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