Цены на автогаз снизились на 40 копеек за литр

С 19 на 20 февраля стоимость сжиженного газа в ряде сетей АЗС снизилась на 1-40 копеек за литр.
Об этом сообщает enkorr.
В частности, в сети “Азовнефтепродукт” стоимость автогаза снизилась на 40 коп./л – до 13,40 грн/л.
В сети “Фактор” СУГ подешевел до 12,60 грн/л (-20 коп./л), в сети “Татнефть” – до 13,15 грн/л (-15 коп./л).
На 1-15 коп./л снизились цены на станциях “Авиас”, “Род-Ник”, “Народна” и Jazz Oil.
Средняя цена СУГ по Украине 16 февраля составила 13,31 грн/л (-1 коп./л).
Напомним, с 16 по 19 февраля ряд сетей АЗС снизили цены топлива в пределах 20-50 копеек за литр.
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