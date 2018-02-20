Цены на автогаз снизились на 40 копеек за литр

С 19 на 20 февраля стоимость сжиженного газа в ряде сетей АЗС снизилась на 1-40 копеек за литр.

Об этом сообщает enkorr.

В частности, в сети “Азовнефтепродукт” стоимость автогаза снизилась на 40 коп./л – до 13,40 грн/л.

В сети “Фактор” СУГ подешевел до 12,60 грн/л (-20 коп./л), в сети “Татнефть” – до 13,15 грн/л (-15 коп./л).

На 1-15 коп./л снизились цены на станциях “Авиас”, “Род-Ник”, “Народна” и Jazz Oil.

Средняя цена СУГ по Украине 16 февраля составила 13,31 грн/л (-1 коп./л).

Напомним, с 16 по 19 февраля ряд сетей АЗС снизили цены топлива в пределах 20-50 копеек за литр.