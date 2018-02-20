Из-за налоговой реформы Америка стремительно наращивает размер госдолга

В скором времени мир вновь может заговорить о неизбежном дефолте Соединенных Штатов, со всеми вытекающими из этого последствиями для рынков и экономик. К такому выводу пришел управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман, проанализировав данные о дефиците бюджета США.
Согласно прогнозов Goldman Sachs, опубликованных в феврале 2018 года, налоговая реформа США вынудит монетарные власти наращивать объем государственного долга. Только в 2018 году американских бумаг будет выпущено на более чем $1 трлн – вдвое больше, чем годом ранее.
20 февраля прогнозы начали сбываться. Казначейство США анонсировало размещение гособлигаций на гигантскую сумму $151 млрд. Причем речь идет исключительно о дополнительном предложении.
Это привело к резкому росту доходности бумаг. Аналитик ожидает, что в ближайшие дни может быть обновлен максимум за последние несколько лет – доходность американских облигаций превысит 3% годовых.
«Отдельный большой вопрос – где мир возьмет в 2018 году более триллиона долларов чтобы профинансировать дефицит бюджета США. Не приведет ли это к кризису долларовой ликвидности. Особенно в условиях курса на монетарное ужесточение, который исповедует сейчас ФРС», – задается вопросом Найман.
И добавляет, что вскоре вновь всерьез начнет обсуждаться возможный дефолт США. Именно это обстоятельство он предлагает рассматривать как руководство к действию. Как только в статистике Google Trends начнет стремительно расти интерес к соответствующему поисковому запросу, инвесторам следует выходить из доллара. И уходить в йену, золото или евро.
«Берегите кэш. И помните, когда США кашляют, остальной мир переживает грипп, а Украина будет лежать с пневмонией», – резюмирует аналитик.
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