Украинцы тратят на продукты меньше всех в Европе

На продукты питания и товары повседневного спроса семья в Киеве в среднем тратит 3 тыс. 140 грн, или ориентировочно 92 евро. Для сравнения в Минске тратят 192 евро.

Средства, которые граждане Украины ежемесячно тратят на продукты и товары повседневного спроса, значительно меньше расходов европейцев из других стран.

Компания Nielsen провела глобальное исследование в 56 странах мира по уровню расходов людей на продукты питания.

Средние ежемесячные расходы в Киеве на продукты питания и товары повседневного спроса семьи составили 3 тыс. 140 грн, или ориентировочно 92 евро. Для сравнения в Минске тратят 192 евро, в Варшаве – 178 евро, в Вильнюсе – 231 евро, в Москве – 269 евро.

“Это было бы замечательным фактом, если бы с уровнем дохода, средней, да и с минимальной зарплатой у нас было бы все замечательно, к сожалению, здесь у нас пока серьезные проблемы, которые обязательно необходимо эффективно решать. Девальвация национальной валюты и инфляция в 2015 году в 43,3% конечно повлияли на рост цен, однако заявленные ежемесячные расходы потребителей выросли на 22%”, – добавили в компании.