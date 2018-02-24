Украинцы тратят на продукты меньше всех в Европе

На продукты питания и товары повседневного спроса семья в Киеве в среднем тратит 3 тыс. 140 грн, или ориентировочно 92 евро. Для сравнения в Минске тратят 192 евро.
Средства, которые граждане Украины ежемесячно тратят на продукты и товары повседневного спроса, значительно меньше расходов европейцев из других стран.
Компания Nielsen провела глобальное исследование в 56 странах мира по уровню расходов людей на продукты питания.
Средние ежемесячные расходы в Киеве на продукты питания и товары повседневного спроса семьи составили 3 тыс. 140 грн, или ориентировочно 92 евро. Для сравнения в Минске тратят 192 евро, в Варшаве – 178 евро, в Вильнюсе – 231 евро, в Москве – 269 евро.
“Это было бы замечательным фактом, если бы с уровнем дохода, средней, да и с минимальной зарплатой у нас было бы все замечательно, к сожалению, здесь у нас пока серьезные проблемы, которые обязательно необходимо эффективно решать. Девальвация национальной валюты и инфляция в 2015 году в 43,3% конечно повлияли на рост цен, однако заявленные ежемесячные расходы потребителей выросли на 22%”, – добавили в компании.
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