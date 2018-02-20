Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 562 0

Венесуэла выпустила свою криптовалюту "петро" в обращение

Венесуэла выпустила свою криптовалюту "петро" в обращение

Венесуэла начала реализацию собственной криптовалюты “петро”.

Как сообщил президент страны Николас Мадуро в своем Twitter, обращение валюты запущено полночь (6 утра по Киеву).

Впервые Мадуро объявил о намерении создать собственную криптовалюту в начале декабря 2017 года. По его словам, использование новой технологии поможет преодолеть финансовую блокаду страны.

Начальная стоимость венесуэльской криптовалюты составит 60 долларов за один “петро”, всего в ходе предварительных торгов будут реализованы 38,4 миллиона “петро”, сообщили позже официальные лица.

По материалам Прайм
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018