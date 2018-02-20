Венесуэла выпустила свою криптовалюту "петро" в обращение

Венесуэла начала реализацию собственной криптовалюты “петро”.
Как сообщил президент страны Николас Мадуро в своем Twitter, обращение валюты запущено полночь (6 утра по Киеву).
Впервые Мадуро объявил о намерении создать собственную криптовалюту в начале декабря 2017 года. По его словам, использование новой технологии поможет преодолеть финансовую блокаду страны.
Начальная стоимость венесуэльской криптовалюты составит 60 долларов за один “петро”, всего в ходе предварительных торгов будут реализованы 38,4 миллиона “петро”, сообщили позже официальные лица.
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