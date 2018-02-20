Эксперт назвал условия для установления рыночной цены на газ

Чтобы создать предпосылки для установления рыночных цен на газ, необходимо открыть реестр поставки и распределения газа, определить количество субсидиантов и установить собственный ценовой индикатор. Об этом рассказал Геннадий Рябцев, директор специальных проектов НТЦ «Психея» в ходе конференции в пресс-центре «Главкома».
Чтобы урегулировать вопросы в газовой сфере и выполнить цели энергетической стратегии установления рыночных цен для всех потребителей, необходимо четко определить количество субсидиантов.
«Если говорить об общем количестве домохозяйств, получающих субсидии, то их доля достигла 68% от всего количества домохозяйств. То есть 32% домохозяйств платят не только за себя, но и за двух других. Такая ситуация неприемлема», – говорит Рябцев.
Также по его словам, необходимо открыть реестр поставки и распределения газа. Но компании этого не хотят делать.
«К сожалению, реестр закрыт, а открывать его никто не хочет. Обратите внимание на разницу в ценах 5,9 грн для населения, и 10,1 грн за куб газа для третьей категории промышленных потребителей. А вспомните, что газовыми счетчиками оборудованы далеко не все домохозяйства. И те организации, которые сидят на кране, заинтересованы в том, чтобы эти реестры никому не показывать. Поскольку тогда могут возникнуть мертвые души, которые по норме платят 5,9 грн, но на самом деле таких людей не существует», – рассказывает директор специальных проектов НТЦ «Психея».
Также, по его словам, необходимо создать газовую биржу, которая стала бы ценовым индикатором в Украине.
«Если эта биржа будет ликвидна, то появится ценовой индикатор. Сейчас таким индикатором является хаб где-то в Дюссельдорфе. То есть это немецкий газовый хаб. Он к нам не имеет отношения. Нам нужен собственный ценовой индикатор, по которому мы сможем вычислять цену на газ», – отметил эксперт.
Также он утверждает, что выполнение международных обязательств и задач энергетической стратегии по установлению рыночных цен на газ для всех категорий потребителей может нанести значительный удар по финансовой способности населения.
«Если мы выполним международные обязательства, если выполнять задачи энергетической Стратегии Украины по установлению рыночных цен на газ для всех категорий потребителей, то это приведет к тому, что у нас увеличится количество субсидиантов, которые не смогут платить новую цену на газ. Как выйти из этой ситуации, в правительстве пока не знают», – говорит директор специальных проектов НТЦ «Психея».
Сейчас цены на газ для населения и промышленных потребителей существенно отличаются: население платит – 5,9 грн за куб, а промышленные организации (в зависимости от категории) – 9,2 грн или 10,1 грн за куб.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Почему Украина превратилась из экспортера в рассадник евробляхВчера, 16:00 - 6832 38
Средняя зарплата киевлян за пять лет в пересчете на доллары уменьшилась почти вдвоеВчера, 16:00 - 3824 34
Украина стала активнее торговать с Россией3 ч. назад - 862 23
Стало известно, сколько украинцев живут на минимальную зарплатуВчера, 19:00 - 1491 15
Россия осталась без украинских двигателей для гражданских самолетовВчера, 15:45 - 2613 14
Какой будет Большая кольцевая в Киеве (карта)Вчера, 16:30 - 10079 12
Средняя зарплата киевлян за пять лет в пересчете на доллары уменьшилась почти вдвоеВчера, 16:00 - 3824 34
Ford возвращает на конвейер легендарную модель (фото)9 ч. назад - 3626 1
Россия осталась без украинских двигателей для гражданских самолетовВчера, 15:45 - 2613 14
Трейдер купил биткоинов на 400 миллионов долларов во время обвала5 ч. назад - 1832 4
Японская туристическая фирма предложила виртуальные полеты за границу39 мин. назад - 175
За полетом Tesla на Марс теперь можно следить онлайнВчера, 15:10 - 3347
Ученые создали «живые» бинты для лечения ран и ожоговПозавчера, 15:10 - 788
Intel создала квантовый компьютер в два кубита на кремниевом чипе17.02.2018, 15:10 - 2140
В США сотрясение мозга уже определяют по анализу крови15.02.2018, 15:10 - 1104 1
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші
Чому Україна перетворилася з експортера на розсадник...Обговорення статей
ОщадбанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості