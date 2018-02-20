Эксперт назвал условия для установления рыночной цены на газ

Чтобы создать предпосылки для установления рыночных цен на газ, необходимо открыть реестр поставки и распределения газа, определить количество субсидиантов и установить собственный ценовой индикатор. Об этом рассказал Геннадий Рябцев, директор специальных проектов НТЦ «Психея» в ходе конференции в пресс-центре «Главкома».

Чтобы урегулировать вопросы в газовой сфере и выполнить цели энергетической стратегии установления рыночных цен для всех потребителей, необходимо четко определить количество субсидиантов.

«Если говорить об общем количестве домохозяйств, получающих субсидии, то их доля достигла 68% от всего количества домохозяйств. То есть 32% домохозяйств платят не только за себя, но и за двух других. Такая ситуация неприемлема», – говорит Рябцев.

Также по его словам, необходимо открыть реестр поставки и распределения газа. Но компании этого не хотят делать.

«К сожалению, реестр закрыт, а открывать его никто не хочет. Обратите внимание на разницу в ценах 5,9 грн для населения, и 10,1 грн за куб газа для третьей категории промышленных потребителей. А вспомните, что газовыми счетчиками оборудованы далеко не все домохозяйства. И те организации, которые сидят на кране, заинтересованы в том, чтобы эти реестры никому не показывать. Поскольку тогда могут возникнуть мертвые души, которые по норме платят 5,9 грн, но на самом деле таких людей не существует», – рассказывает директор специальных проектов НТЦ «Психея».

Также, по его словам, необходимо создать газовую биржу, которая стала бы ценовым индикатором в Украине.

«Если эта биржа будет ликвидна, то появится ценовой индикатор. Сейчас таким индикатором является хаб где-то в Дюссельдорфе. То есть это немецкий газовый хаб. Он к нам не имеет отношения. Нам нужен собственный ценовой индикатор, по которому мы сможем вычислять цену на газ», – отметил эксперт.

Также он утверждает, что выполнение международных обязательств и задач энергетической стратегии по установлению рыночных цен на газ для всех категорий потребителей может нанести значительный удар по финансовой способности населения.

«Если мы выполним международные обязательства, если выполнять задачи энергетической Стратегии Украины по установлению рыночных цен на газ для всех категорий потребителей, то это приведет к тому, что у нас увеличится количество субсидиантов, которые не смогут платить новую цену на газ. Как выйти из этой ситуации, в правительстве пока не знают», – говорит директор специальных проектов НТЦ «Психея».

Сейчас цены на газ для населения и промышленных потребителей существенно отличаются: население платит – 5,9 грн за куб, а промышленные организации (в зависимости от категории) – 9,2 грн или 10,1 грн за куб.